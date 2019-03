Brasschaat huldigt sportkampioenen van 2018 Toon Verheijen

19 maart 2019

12u09 0 Brasschaat De sportkampioenen van Brasschaat zijn in de bloemetjes gezet voor hun prestaties in 2018. De laureaten die in 2018 een titel op provinciaal, Vlaams, Belgisch of internationaal niveau behaalden werden gehuldigd.

Twintig individuele sportbeoefenaars werden gelauwerd, waarvan twaalf met een Belgische of nationale titel, vier met een landelijke of Vlaamse titel en vier met een provinciale of gewestelijke titel. Er werden ook 28 ploegen gehuldigd waarvan tien op internationaal niveau, twaalf op Belgisch of nationaal niveau, één ploeg op landelijk of Vlaams niveau en vijf op provinciaal of gewestelijk niveau. Als apotheose van de viering werd de Kapitteltrofee, de Beker voor sportverdienste, de Trofee voor sportverdienste en Beloftevolle Jongere uitgereikt aan respectievelijk een Brasschaats sportpersoon, een goed presterende sportploeg, een individuele sporter met opmerkelijke sportresultaten en een beloftevolle jongere -18 jaar.

De Kapitteltrofee ging naar Willy Van Wezenbeeck. Willy is al van 1968 actief in de wielerwereld, zowel op lokaal, provinciaal als op Vlaams niveau. Hij is de oprichter en voorzitter van de Wielertoeristenclub 76 Brasschaat. Bij de ploegen werd het Junior Ladies hockeyteam de winnaar van de beker voor sportverdienste. Zij behaalden een eerste plaats bij de nationale eredivisie in de categorie Junior Ladies.

De Trofee voor sportverdienste ging naar Anja Verledens van zwemclub Iloka Kapellen. Zij behaalde twee keer een 1ste plaats op het Belgisch kampioenschap voor masters in de discipline 50m vrije slag en 50m schoolslag. De Trofee voor Beloftevolle Jongere ging naar Noah Konteh van Olse Atletiekclub. Hij werd vorig jaar Belgisch kampioen veldlopen bij de categorie cadetten.