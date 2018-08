Brasschaat 2012 met Steven Broos als lijsttrekker 16 augustus 2018

Oppositiepartij Brasschaat 2012 is klaar met de lijstvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van midden oktober. Huidig fractieleider Steven Broos, die ook al twaalf jaar in de gemeenteraad zetelt, is de lijsttrekker. Daarna volgen twee jongeren met Lisa Buysse en Kasper Vanpoucke. Daarna volgen nog achtereenvolgens uittredend OCMW-raadslid Inge Hermans, Johan Caluwé en Inneke Claes. Gemeenteraadsleden Ilya De Roey en Rudi Pauwels nement plaats 17 en 18 in. De twee laatste plaatsen zijn voor voorzitter Herman Lauwers en gemeenteraadslid Camilla Decleer. Ook de voorzitter van de cultuurraad, Jacques Decru, krijgt een plaats op de lijst (31). Met Sam Liègeois, Niloufar Doustdar, Yolien Schellemans en Jim Nauwelaerts zetten enkele geëngageerde jongeren hun eerste stappen in de politieke wereld. (VTT)