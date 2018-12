Brasschaat 2012 ijvert voor meer controles op opgevoerde auto’s en bromfietsen Toon Verheijen

11u17 0 Brasschaat Oppositiepartij Brasschaat 2012 doet een oproep om meer controles te laten uitvoeren op lawaaioverlast door getunde wagens en brommers. De politie belooft er meer op toe te zien.

“Dat verkeer geluidshinder met zich meebrengt is vrij logisch, maar we vragen ons af of dat geluid nog eens extra versterkt moet worden”, vertelt Rudi Pauwels van Brasschaat 2012. “Het lijkt een toenemende tendens dat men, door middel van technische ingrepen of door het installeren van bepaalde software het sportieve geluid van de motor opvoert. Het kan misschien een kick geven voor de bestuurder van de twee-, drie- of vierwieler, maar voor anderen wekt dit wrevel op. Ons lijtk het vooral asociaal dat men uitlaten laat knallen of een motorgeluid creëert alsof men zich op een formule 1-circuit bevindt.” Volgens Brasschaat 2012 is er een politiereglement dat zo’n lawaai overigens verbiedt.

De politie erkent het fenomeen. “We gaan zeker optreden. We kunnen eigenaars van auto’s ook een verplichte technische controle opleggen. Eigenaars van bromfietsen kunnen we dan weer verplichte om bepaalde weggenomen onderdelen opnieuw te monteren.”