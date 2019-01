Bpost schrapt 28 rode brievenbussen in noordrand van Antwerpen Toon Verheijen

21 januari 2019

10u41 0 Brasschaat Bpost gaat dit voorjaar 28 rode brievenbussen verwijderen in de gemeenten in de noordrand van Antwerpen. Enkel in Brecht en Schilde verdwijnen er geen. In Schoten vijf. Wij geven u een overzicht per gemeente.

Volgens Bpost-woordvoerster Barbara Van Speybroeck moet het netwerk van rode brievenbussen aangepast worden aan het veranderde gedrag van de klanten. “Klanten blijven toegang hebben tot een rode brievenbus binnen een straal van 500 meter in stedelijk gebied en 1.500 meter in landelijk gebied. De dekkingsgraad van het brievenbussennetwerk blijft daarmee een van de beste in Europa”, aldus Bpost.

Deze bussen verdwijnen:

Essen: Nieuwstraat 2, Over d’Aa 163, Sint-Jansstraat 21 en Stationsstraat 120

Kalmthout: Kapellensteenweg 81 én 348 en Statiestraat 20

Wuustwezel: Dorpsstraat 84, Kalmthoutsesteenweg 172 en Steenbakkerijstraat 22

Malle: Kasteellaan 2

Brecht : geen

Schilde: geen

Brasschaat: Martouginlei 181 en Max Hermanlei 92

Zoersel: Achterstraat 90, Kasteeldreef 48 en Lelylaan 23 in Halle en Kapellei 109 in Zoersel

Schoten :Borgeindstraat 261, Heikantstraat 160, Lindenlei 18, Sluizenstraat 13 en Wijngaardlaan 1

Kapellen: Antwerpsesteenweg 212, Ertbrandstraat 197 en Hoogboomsteenweg 76

Stabroek: Dorpsstraat 49, Grote Molenweg 78 en Hoge Weg 141