Bosuil Boys nieuwe supportersclub van The Great Old in noordrand Antwerpen Toon Verheijen

06 maart 2019

21u57 0 Brasschaat De noordrand van Antwerpen is een supportersclub rijker voor stamnummer 1. Wat ooit begon als een whatsapp-groepje ‘Bosuil Boys’ van een vijftiental vrienden en familieleden, is sinds enkele dagen een officiële nieuwe supportersclub. Ze hebben al zeventig leden en de aanvragen blijven binnenkomen. Als uitvalsbasis kiezen ze bewust voor een café in Antwerpen zelf, ’t Poppemieke. “Twee jaar geleden wilden we daar wedstrijden gaan zien, maar uitbater Duncan had geen scherm. Wij hebben er toen snel eentje gehangen. Het hangt er nog steeds”, lacht Dominik Van Landeghem.

The Great Old leeft meer dan ooit zeker nu de resultaten dit seizoen meer dan behoorlijk zijn en de plaats in Play Off 1 bijna een zekerheid is en er zelfs een reële kans is op Europees voetbal. Dus dacht Dominik Van Landeghem, fan sinds zijn 6de: het is nu of nooit. “Samen met enkele vrienden en familieleden hebben we al een jaar of twee een whatsapp-groepje ‘Bosuil Boys’ waarin we zowat alle matchen becommentariëren. Ik ben zelf een redelijk stevige fan. De thuiswedstrijden probeerde ik met mijn vader altijd te gaan zien. Een traditie die we overigens nog altijd mooi proberen vol te houden.”

Eigen clubje

Eind vorig jaar begonnen vrienden van Dominik aan zijn mouw te trekken om geen echte supportersclub in de noordrand (Brasschaat-Brecht) op te richten. Hij diende een aanvraag in, maar er kwam geen reactie. “Bleek dat de oprichting van nieuwe supportersclubs niet was toegestaan omdat er momenteel al te veel mensen waren aangesloten bij andere clubs in vergelijking met het aantal beschikbare plaatsen voor uitwedstrijden. We begrepen dat heus wel, maar nu Antwerp zicht heeft op Europees voetbal veranderen de zaken. De club lanceerde zelf een oproep om supportersclubs op te richten. De uitvakken van stadions in het buitenland zijn veel groter dan in België. En hoe meer erkende supportersclubs, hoe meer tickets Antwerp kan krijgen. Toen waren we natuurlijk vertrokken (lacht).”

Brasschaat Rood-wit hart

Dominik ging samen met zijn vriend Jorn Van Besauw rond de tafel zitten om de club op te richten. De twee dragen RAFC diep in hun hart. “Jorn was tot vorig jaar marketingverantwoordelijke bij RAFC en met mijn communicatiebureau Monkey Bar verzorg ik het technische luik van de webshop. Dat maakt het ook wel mooi.” Ondertussen heeft de supportersclub met www.bosuilboys.be een eigen webstek, maar ook het ledenaantal groeit zienderogen. “Het is nog maar eens duidelijk hoe groot de aantrekkingskracht en magie van Antwerp is. Na één facebookberichtje binnen onze eigen kennissenkring hebben we 70 betalende leden en blijven de aanvragen ondertussen binnenlopen.”

De uitvalsbasis wordt wel geen café in Brasschaat of Brecht, maar wel ’t Poppemieke in de Korte Lobroekstraat. “Ik ken cafébaas Duncan al enige tijd. Toen Antwerp twee jaar geleden kans maakte op promotie naar 1A wilde ik met enkele vrienden de uitwedstrijden gaan zien in zijn café. Duncan had echter geen groot scherm. Ik had dat toevallig nog liggen. We hebben het scherm en een projector de dag voor de match in het plafond van het café gevezen. Het hangt er nog steeds. Bovendien komen onze leden van zowat overal dus kozen we bewust voor een cafe in Antwerpen zelf. En nog even voor de duidelijkheid: iedereen is welkom zolang je de waarden en eigenheid van R Antwerp FC respecteert en zolang je alle medesupporters respecteert. Mensen met andere bedoelingen worden geweerd of verwijderd..”