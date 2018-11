Bomen in Graaf Reussensdreef gaan tegen de vlakte Toon Verheijen

07 november 2018

10u31 0 Brasschaat Een aannemer start op 12 november met het rooien van bomen in de Graaf Reussensdreef. Vorig jaar gingen ook al de bomen in de Hemeldreef tegen de vlakte.

De gemeente startte vorig jaar de eerste fase van het beheersplan om de dreefbomen in twee dreven te vervangen. Alles samen gaat het om zo'n 400 bomen. Het plan stuitte nogal op wat protest, maar de gemeente kreeg uiteindelijk gelijk van de kortgedingrechter. Het proces werd aangespannen door een actiecomité. “In twee fases worden niet enkel zieke en versleten exemplaren geveld”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Voor een nieuwe gelijkjarige en gelijkmatige dreef te bekomen, moet de volledige dreef vervangen worden. Dat is zo opgelegd in het landschapsbeheerplan en door het Agentschap voor Onroerend Erfgoed. Veel bomen hebben ook dode takken en schorsschade en kunnen dus een gevaar vormen voor bezoekers bij hevige wind of een zware storm.”

In een eerste fase werden de bomen in de Hemeldreef in oktober-november 2017 gerooid. Op maandag 12 november start men met het rooien van de bomen in de Graaf Reussensdreef. Deze werken zullen twee tot drie weken in beslag nemen. Eind november – begin december start Eandis dan met het leggen van gas- en elektriciteitsleidingen. Ook dat duurt een drietal weken. Tijdens de kerstvakantie ligt dan alles stil. Op maandag 7 januari hervatten de werken en worden nieuwe bomen aangeplant. Zo krijgt het park maar liefst 436 nieuwe bomen bij.