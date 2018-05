Bisschop wijdt gerenoveerde Mariagrot in 28 mei 2018

02u24 0 Brasschaat Bisschop Johan Bonny was zaterdag in het Brasschaatse deeldorp Kaart om er de bekende Mariagrot opnieuw in te wijden. Het meer dan honderd jaar oude domein was in verval geraakt, maar werd het voorbije jaar grondig opgeknapt.

In 2011 stond de Kaartse Mariagrot er niet goed voor. De grot was stilaan een ruïne aan het worden en het bijhorende domein was helemaal verwilderd. De kerkfabriek van Kaart stond voor een kruispunt: ofwel moest de grot worden afgebroken, ofwel gerenoveerd. Het werd het laatste.





"Nochtans was dat niet evident, want we hadden zo'n 200.000 euro nodig en we zijn een arme kerkfabriek", zegt voorzitter Paul Lambrechts. "Onze secretaris Frederik Pieters startte dan enkele subsidiedossiers op en met succes. Dankzij de steun van de Vlaamse overheid, de provincie, de gemeente en enkele gulle sympathisanten kregen we de financiering toch rond. We droomden groot en het afgelopen jaar konden we die dromen omzetten in realiteit."





Lambrechts dankte ook de vele vrijwilligers die meehielpen én heemkundige kring Breesgata. Jaarlijks bezoeken zo'n 25 000 mensen de Mariagrot. Die bezoekers kunnen voortaan via zogenaamde QR-codes meer info krijgen over het domein. "We zijn dus helemaal mee met onze tijd", besluit Paul Lambrechts.





(KDC)