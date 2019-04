Bijna 3 miljoen subsidie voor 232 extra plaatsen in secundair onderwijs Toon Verheijen

08u10 0 Brasschaat Vlaams minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt bijna 3 miljoen euro vrij om 232 extra plaatsen te creëren in het secundair onderwijs in Brasschaat. “Dankzij de capaciteitsmonitor was aangetoond dat Brasschaat nood heeft aan deze extra plaatsen. Er is een groei van het leerlingenaantal in het secundair onderwijs” zegt Vlaams parlementslid en gemeenteraadslid in Brasschaat Dirk de Kort (CD&V).

De extra plaatsen worden gecreëerd tussen 2019 en 2021. In heel Vlaanderen gaat het om 18.500 plaatsen in 135 scholen waarvan 16.200 plaatsen in het secundair onderwijs en bijna 2.300 in het basisonderwijs. Daarvoor wordt er 151 miljoen euro geïnvesteerd. De cijfers zijn gebaseerd op de capaciteitsmonitor schoolinfrastructuur die voor het eerst is opgemaakt. Die wetenschappelijke studie geeft aan wat het aanbod aan plaatsen is van scholen in steden en gemeenten en waar er plaatsen tekort zullen zijn.

“Ook in Brasschaat komt er tussen 2019 en 2021 een capaciteitsuitbreiding in het onderwijs. Minister Crevits voorziet een bedrag van 2.850.000 Euro om 232 extra plaatsen te creëren in drie secundaire scholen. Concreet gaat het om het Sint-Michielscollege Brasschaat, Mater Dei instituut en GO! Atheneum Brasschaat waar de extra plaatsen zullen komen” zegt Vlaams parlementslid Dirk de Kort (CD&V).