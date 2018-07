Bib zet tuindeur open 25 juli 2018

De tuin van de bibliotheek is voortaan toegankelijk voor het publiek. Het bordje met 'niet toegankelijk' is verdwenen.





Vooral op hete dagen kan je hier in de namiddag heerlijk in de schaduw zitten en een boek lezen. De buitenbib is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek. De bib beschikt overigens sinds kort ook over een eigen elektrische bakfiets. Die wordt gebruikt voor een nieuwe vorm van dienstverlening: Bib-aan-huis.





Sommige mensen die slecht te been zijn, geraken niet in de bibliotheek. Zij kunnen beroep doen op onze boekfiets om boeken aan huis te laten brengen. Je maakt een afspraak met de bibliotheek. Een vrijwilliger brengt de materialen dan tot bij je thuis. (VTT)