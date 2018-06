Bezoekers AZ Klina zien darmkanker door 3D-bril 20 juni 2018

02u53 0 Brasschaat Bezoekers en patiënten van het AZ Klina hebben gisteren met een speciale 3D-bril een filmpje gezien dat toont hoe darmkanker ontstaat en hoe je de ziekte zelf vroegtijdig kan detecteren.

Darmkanker staat zowel bij mannen als vrouwen op nummer twee als meest voorkomende kanker. Jaarlijks krijgt AZ Klina zo'n 120 nieuwe gevallen binnen. Door het filmpje te tonen, probeert het AZ mensen bewust te maken van het belang van preventief onderzoek. "De overheid heeft al een heel goed preventief onderzoek lopende, maar nog altijd zijn er veel mensen die er niet aan meedoen", zegt oncoloog Wim De Meyer. "En toch is het belangrijk. Wij hebben jaarlijks zo'n 120 nieuwe gevallen hier in AZ Klina. In Malle zijn er dat nog eens even veel. Als we er op tijd bij zijn, kan een behandeling snel voorbij zijn, maar soms duurt een behandeling ook zes maanden tot een jaar. Jammer genoeg hebben we ook nog altijd 20 tot 30 procent sterfgevallen. Daarom willen we mensen ook aansporen om zich zoveel mogelijk preventief te laten onderzoeken."





Wie de 3D-bril opzette, kreeg duidelijk en vrij eenvoudig uitgelegd wat darmkanker is en wat eraan gedaan kan worden. Bij veel patiënten deed het een belletje rinkelen. "Ik heb het zelf gehad. Misschien laat ik best mijn kinderen ook controleren", zegt een al wat oudere man. Dat beaamt ook de oncoloog. "Hoe sneller we erbij zijn, hoe beter. Zodra je bloed bemerkt in de stoelgang: direct laten controleren. Dat kan heel wat oorzaken hebben, maar dus ook darmkanker." (VTT)