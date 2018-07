Bewoners blokken Eikendreef kiezen eigen naam 10 juli 2018

De twee 'blokken' in de Eikendreef hebben sinds kort een eigen naam gekregen.De realisatie van nieuwe appartementen enkele jaren geleden zorgde voor een echte 'boost' in de buurt. "Deze dreef heeft twee grote gebouwen van de sociale huisvestingsmaatschappij. We wilden ze graag een mooie, toepasselijke naam geven, want nu was het gewoon 'de oude' en 'de nieuwe blok'. We hebben de bewoners nu zelf een naam laten kiezen. De oude blok zal voortaan bekend staan als Hof ter Heide en het nieuwe blok wordt Bloemenhof", aldus OCMW-voorzitter Bart Brughmans.





(VTT)