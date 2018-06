Beheerder facebookpagina komt op voor N-VA 09 juni 2018

02u57 0 Brasschaat De beheerder van de facebookpagina 'Ge zijt van Brasschaat als', Dominik Van Landeghem, komt in oktober op voor N-VA in Brasschaat.

De man woont momenteel nog in Sint-Job-in-'t-Goor (Brecht), maar is van Brasschaat en verhuist er binnenkort ook weer naartoe. "Aanvankelijk zou ik op de lijst in Brecht staan, maar er deed zich een opportuniteit voor om een huis in Brasschaat te kopen waardoor ons gezin nu toch nog voor de verkiezingen verhuist. Ik ben uiteindelijk blij dat N-VA in Brasschaat me nog een kans heeft gegeven. Ik krijg plaats 29. Of dat genoeg is om in de gemeenteraad te geraken zullen we nog wel zien. Ik hoop alleszins van wel."





Stoppen met de facebookpagina gaat hij niet doen. "Ik wil dat zeker niet gebruiken als politiek forum. Ik zal ook nauwgezet toezien dat het niet zal gebeuren. Al is het natuurlijk wel een hulpmiddel om te zien wat er leeft." Andere opvallende namen nog zijn die van acteur Alex van Haecke en Philippe Van Thielen die vroeger De Roode Leeuw uitbaatte. Huidig federaal minister Jan Jambon zal de lijst trekken. Waarnemend burgemeester Koen Verberck staat op drie. (VTT)