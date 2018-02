Babywinkel Prinsen en Prinsessen drie keer zo groot 24 februari 2018

02u43 0 Brasschaat De winkel in babyspullen Prinsen en Prinsessen aan de Bredabaan is na vijf jaar al verhuisd naar een nieuwe locatie. De winkel is nu drie keer zo groot. Het hele assortiment is daardoor ook fors uitgebreid.

Roosje Poesen, vroedvrouw van opleiding, startte vijf jaar geleden met haar winkeltje aan de Bredabaan. Een risico heette het toen, maar ze heeft er geen spijt van. De winkel draait zo goed dat ze moesten verhuizen naar een groter pand. "De winkel was inderdaad te klein geworden om nog vlot te kunnen werken. De vorige was net geen 200 vierkante meter. Nu is het zo'n 600. Afgelopen week tijdens het inrichten van de winkel heb ik wel gemerkt dat mijn conditie erop vooruit zal gaan. Ik had voor de grap een stappenteller in mijn zak gestoken en bleek dat ik op het einde van de dag zo'n zeventien kilometer gewandeld had (lacht)."





De verhuis naar de grotere zaak vergt opnieuw een investering, en in een tijd dat ook webshops volop in opmars zijn een investering met enig risico. "Ik blijf erbij dat je beter in een winkel terecht kan, zeker wat betreft babyspullen. Ik vind het ook leuk om jonge ouders met raad en daad bij te staan. In deze winkel start ik ook niet helemaal vanaf nul. In die vijf jaar heb ik ondertussen toch een aardig klantenbestand opgebouwd."





Prinsen en Prinsessen is open van dinsdag tot zaterdag. In de toekomst zal er waarschijnlijk zondag bijkomen. (VTT)