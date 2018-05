AZ Klina informeert over hartfalen 03 mei 2018

02u30 1 Brasschaat Het AZ Klina neemt morgen, op vrijdag 4 mei, deel aan de 'Dag van het hartfalen'. Het is de bedoeling dat die dag tussen 14 en 16 bezoekers en patiënten geïnformeerd én gesensibiliseerd worden over hartfalen.

Hartfalen is een chronische ziekere waarbij het hart niet in staat is voldoende bloed door het lichaam te pompen. Mogelijke symptomen zijn kortademigheid, vermoeidheid, gezwollen voeten of plotse gewichtstoename. Ze verschijnen soms pas nadat de ziekte al jaren aanwezig is.





Daarom besteedt de 'Dag van het hartfalen' dit jaar extra aandacht aan de preventie van hart- en vaataandoeningen.





"Het is belangrijk dat mensen de symptomen herkennen", zegt cardioloog Walter Smolders van AZ Klina en nationaal coördinator van de campagne. "Samen met een gezonde levensstijl zorgt dat ervoor dat we hartfalen sneller kunnen opsporen en sneller een aangepaste behandeling en een betere prognose kunnen geven." (VTT)