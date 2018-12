Atletiekclub AC Break behaalt gouden brevet voor recreatiesport philippe truyts

12 december 2018

Atletiekclub AC Break, dat kernen heeft in Brasschaat en Ekeren, is beloond voor zijn stevig uitgebouwde recreatieve werking. Ze ontvangt van het recreatiesportfonds van de Vlaamse Atletiekliga (VAL) een subsidie van 1.299 euro. Vooral de clubparticipatie wordt hoog gequoteerd

AC Break werd in 1995 opgericht als fusieclub van AK Ekeren en Brasschaat AC Diverse sterke generaties atleten volgden elkaar op en drukten hun stempel op de nationale bestlijsten. Maar de club heeft daarnaast onder meer met de Start2Run ook veel recreatieve sporters aan zich kunnen binden. De VAL ondersteunt de kwalitatieve werking daarvan via het recreatiesportfonds. Het jaarlijkse budget bedraagt 50.000 euro. De clubs kunnen een gouden, zilveren of bronzen brevet behalen. Criteria zijn de competentie van de begeleiders/trainers, het aanbod, de promotie, nevenactiviteiten en de clubparticipatie. In 2017 kwam er een zilveren brevet uit de bus voor AC Break, dit jaar wordt dat een overtuigend gouden brevet.

De subsidie moet onder meer worden gebruikt voor de aankoop van materiaal voor sportrecreatie en kosten voor bijscholingen en opleidingen.