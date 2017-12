Appartement vol rook na brand aan elektriciteitskast 02u42 0

De brandweer Zone Rand post Brasschaat werd dinsdagnamiddag opgetrommeld voor een brand in een appartement aan de Michielsensdreef. "De bewoners hadden ons zelf gebeld omdat ze plots een felle rookontwikkeling opmerkten", vertelt bevelvoerder Koen Vanderzwalm. "Het bleek te gaan om een brand die ontstaan was in de elektriciteitskast. Die installatie is volledig uitgebrand en dat zorgde voor heel wat rookontwikkeling. Het appartement zal een tijdje onbewoonbaar zijn. De bewoners zelf krijgen onderdak bij familie." (VTT)