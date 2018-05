Ambulanciers krijgen rijles op openbare weg VLAAMSE PRIMEUR VOOR AZ KLINA TOON VERHEIJEN

31 mei 2018

02u26 1 Brasschaat De MUG-verpleegkundigen en ambulanciers van het AZ Klina hebben gisteren voor het eerst les gekregen over hoe ze veilig en goed hun ziekenwagen door het verkeer laveren. De lessen worden op de openbare weg gegeven en dat is een Vlaamse primeur.

Hoofdverpleegkundige Mario De Ceuster neemt plaats achter het stuur van de MUG van het AZ Klina om zogezegd te vertrekken naar een dringende opdracht. Naast hem op de passagiersstoel Koen Vande casteele van de politieschool PIVO Vlaams Brabant. "De wetgeving is nog maar héél recent veranderd, zodat wij ook les mogen geven aan bestuurders van prioritaire voertuigen", vertelt Koen Vande casteele. "Ze doen het uiteraard al héél lang, maar nooit hebben ze er een cursus voor gekregen."





Geen machogedrag

We mogen achteraan plaatsnemen in de MUG en de rit meemaken. Al snel wordt duidelijk waar je als chauffeur moet opletten: het opzetten van de sirene, uitwijken naar links, anticiperen op tegenliggers, duidelijk communiceren. Je moet het als bestuurder allemaal in de gaten houden. Tegelijkertijd dringt ook de tijd om bij de patiënt(en) te geraken. "We leggen vooral de nadruk op vlot en vloeiend rijden en niet op snel rijden", legt instructeur Koen Vande casteele uit. Hoofdverpleegkundige Mario De Ceuster beaamt dat ook. "Het heeft geen enkele zin om hard te rijden omdat het voor de patiënt belangrijk is dat we ook effectief ter plaatse geraken. Die hebben er echt niets aan als we zelf onderweg een ongeval krijgen", zegt de hoofdverpleegkundige. "We moeten ons echt wel aan de richtlijnen halen. We tolereren in ons team ook geen machogedrag. Daar is niemand mee gebaat."





Vier uur

Het team van AZ Klina is de eerste die de lessen krijgt.





"Het is enorm zinvol omdat je nog andere dingen bijleert", vertelt Mario De Ceuster.





"Je leert ook zien hoe tegenliggers eventueel reageren. We hebben als chauffeur van een MUG daar nooit echt een opleiding voor gehad. Wel eens een slipcursus, maar nooit een oefening in het echter verkeer. Het voordeel is ook dat de lessen gegeven worden op het terrein waar je zelf dagdagelijks in aan de slag bent."





De opleiding duurt zo'n vier uur. "In de wagen zitten dan telkens twee verpleegkundigen en de lesgever. De ritjes duren twintig minuten en dan stoppen we even. Je moet als bestuurder immers alert kunnen blijven.