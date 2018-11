Al 20 kandidaten voor pop-upshop op Bredabaan Vier handelaars krijgen mogelijk volgende week al groen licht om zaak te starten Toon Verheijen

09 november 2018

13u40 1 Brasschaat Het project Brasschaat Popt Up lijkt een succes te worden. In de korte tijd na de lancering eind oktober hebben niet minder dan twintig kandidaten zich aangemeld om zich voor drie maanden te vestigen op de Bredabaan. Voor vier van hen zet de jury mogelijk volgende week al het licht op groen.

De gemeente Brasschaat lanceerde eerder al eens een pop-upproject, maar dat was niet echt een schot in de roos. Nu nam het met CityCubes een externe partner in de arm die de nodige knowhow heeft. Het nieuwe project lijkt nu voorlopig wel een schot in de roos te zijn. “Na de bekendmaking van het project hebben we toch een twintigtal kandidaten die zich aangemeld hebben”, zegt Goele Fonteyn (N-VA), sinds kort de schepen van lokale economie. “Voor vier van hen is het héél concreet. We verwachten dat de jury binnen dit en enkele dagen voor hen – of toch zeker een deel - het licht op groen kan zetten.”

Design meubelen

De vier die concreet zijn, situeren zich in de markt van de dames- en kinderkleding, wijnen en design-meubelen. Vooral die laatste lijkt al zeker een grote kanshebber om het licht op groen te krijgen omdat er op dat vlak nog niet veel aanbod is in het centrum. En een van de voorwaarden was toch net dat het kernversterkend moet zijn én dat het aanbod een aanvulling is op wat er al aanwezig is. “Dat er nu maar vier concreet zijn, wil niet zeggen dat er niet verder gepraat wordt met de anderen”, zegt Goele Fonteyn nog. “Enkelen moesten wel nog zelf nog wat aan het concept werken of hadden de financiering nog niet helemaal rond. We zijn in elk geval best tevreden met het aantal kandidaten dat zich heeft aangemeld. Het was immers kortdag.” Als de kandidaten groen licht krijgen, mogen ze zich in november, december en januari vestigen in een van de panden waarvan de eigenaars het ter beschikking hebben gesteld. In een eerste fase richt de gemeente zich op een tiental leegstaande winkels in het centrum aan de Bredabaan tussen de Zegersdreef en de Borrekenslei. CityCubes zal als tussenpersoon de panden huren en zorgt ook voor alle andere administratieve rompslomp. Na de evaluatie wordt het mogelijk nog uitgebreid. In totaal telt Brasschaat zeshonderd handelspanden waarvan zo’n tien procent (zestig) leeg staat.

Aanvulling

Onlangs lanceerde ook Combidee een uniek concept voor de invulling van een leegstand pand op de Bredabaan 225. Daar kunnen ondernemers terecht voor het huren van een dééltje van de winkel. Je kan er al starten met het huren van bijvoorbeeld één vierkante meter. “We zijn als gemeente blij met dat initiatief”, zegt schepen Goele Fonteyn (N-VA). “We zien het zeker niet als concurrentie voor ons project, maar als een extra aanvulling. Het is leuk dat dat initiatief vanuit de privé komt. Bovendien spreken we ook een ander publiek aan.”