Advocaat Walter Vermeulen (67) vervangt Koen Verberck 28 augustus 2018

02u36 0

De 67-jarige Walter Vermeulen, voorzitter van TC Rua en voormalig bestuurslid van Beerschot, krijgt de derde plaats toegewezen op de lijst van N-VA voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt daarmee de vervanger van huidig burgemeester Koen Verberck die vorige week te kennen gaf niet meer te willen opkomen om privéredenen. "Ze hebben me dat vorige week inderdaad ineens gevraagd en ik heb uiteindelijk toegezegd", zegt Walter Vermeulen. "Het overviel me een beetje, maar ik wil er voluit voor gaan. Als we het als partij halen en ik een schepenambt krijg aangeboden, dan wil ik dat zeker doen, maar laat ons eerst maar de verkiezingen afwachten. Mijn speerpunten? Geef me nog tien dagen. Dat is toch al een pak minder dan de bekende politicus die ooit honderd dagen vroeg hè (lacht)."





Walter Vermeulen krijgt de derde plaats, maar dat wil niet zeggen dat hij als N-VA weer de grootste wordt en de burgemeester levert, ook de sjerp zal dragen. "Die beslissing hebben we nog niet genomen", zegt Philip Cools die midden september de sjerp zal overnemen van Koen Verberck. "We wachten eerst af wat de verkiezingen geven, om dan uit te maken wat we gaan doen en wie het gaat doen." Al is in de wandelgangen te horen dat overal waar N-VA en CD&V een coalitie hebben, al gesprekken gevoerd worden over het voortzetten van de coalitie. (VTT)