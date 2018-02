Academie organiseert pop-upevenement 23 februari 2018

De academie voor muziek en woord organiseert op 10 en 11 maart tussen 13 en 17 uur maart een pop-upevenement in het centrum. Heel het weekend verspreiden de leerlingen zich over de Bredabaan waar ze in en rond de winkels muziek en woord zullen brengen. In een tent naast de kerk worden zondag groepjes gecoacht door de leerkrachten van de academie. Op zaterdagnamiddag kunnen kinderen er een initiatie muziek en woord volgen. Daarnaast vind je een instrumentenmarkt waar allerlei instrumenten uitgeprobeerd kunnen worden. Op zondag is de Bredabaan verkeersvrij en kunnen de leerlingen ook de baan op. (VTT)