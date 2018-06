AC Break organiseert Kapittelloop 06 juni 2018

AC Break organiseert op zaterdag 1 september een nieuwe editie van De Kapittelloop. De hoofdwedstrijd is een 'Ten Miles'. Alle deelnemers krijgen een loopshirt aangeboden. Daarnaast zijn er ook nog de wedstrijden over acht en vier kilometer en uiteraard een kidsrun van 400 en 800 meter. En speciaal voor families, bedrijven en verenigingen is er een aflossing met vier lopers. Elke loper legt een ronde af van vier kilometer. De wedstrijden vinden plaats in het centrum van Brasschaat. (VTT)