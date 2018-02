Aanvragen speelstraten kan tot 1 april 15 februari 2018

Inwonwoners van Brasschaat die deze zomer een speelstraat willen inrichten, hebben nog tot en met 1 april de tijd om een aanvraag in te dienen. Belangrijk is dat de aanvragen gedragen worden door een groot gedeelte van de bewoners van de straat. Dat gebeurt via een bevraging door de verantwoordelijke.





Bij een speelstraat wordt de straat deels afgesloten voor doorgaand verkeer. De voetgangers hebben voorrang op andere weggebruikers. Buurtbewoners mogen uiteraard wel door de straat net als de hulpdiensten en geneesheren. Ook voor de huisvuilophaling moet de straat toegankelijk blijven. "De organisatie van speelstraten is een lange traditie in Brasschaat", zegt schepen Niels de Kort (CD&V). " Sommige speelstraten hebben hun jubileum al gevierd. Vorig jaar was het bijvoorbeeld de 10e editie in de Hoge Kaart." (VTT)