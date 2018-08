Aannemer start opnieuw met werken op Bredabaan 01 augustus 2018

De aannemer schiet op 6 augustus terug uit de startblokken voor de aanleg van het fietspad langs de Bredabaan tussen Maria-ter-Heide (Brasschaat) en Gooreind (Wuustwezel). Tijdens de eerste fase was er geen doorgaand verkeer mogelijk en moest de Bredabaan zelfs afgesloten worden met een bareel. Tijdens de tweede fase is er wel doorgaand verkeer in twee richtingen mogelijk, maar dan wel over versmalde rijstroken. Zwaar vervoer boven de 3,5 ton en breder dan 2,8 meter, moet wel een omleiding volgen. Aan de fietsers wordt uitdrukkelijk gevraagd niet op de rijbaan te fietsen, maar gebruik te maken van het tijdelijke fietspad speciaal aangelegd werd als minder-hindermaatregel. Het fietspad mag in beide richtingen gebruikt worden.





Deze verkeerssituatie houdt nog zeker tot april 2019 aan. (VTT)