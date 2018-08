Aannemer start op 17 augustus met werken op E19 03 augustus 2018

Antwerpen





Een aannemer start op 17 augustus met wegenwerken op de E19 ter hoogte van Antwerpen-Noord. Op de R1/E19 wordt ter hoogte van het knooppunt Antwerpen-Noord het wegdek vernieuwd in de richting van Nederland. De werken starten op vrijdagavond 17 augustus en duren tot maandagochtend 27 augustus. AWV legt hier op de rechterrijstrook een nieuwe fundering en een nieuwe asfaltlaag aan. Tijdens de werken zullen er telkens twee versmalde rijstroken vrij zijn in beide richtingen. Alleen bij het plaatsen en terug verwijderen van de signalisatie zal er maar één rijstrook beschikbaar zijn 's nachts. De afrit Kleine Bareel richting Nederland is enkel bereikbaar via de meest linkse rijstrook. De oprit Kleine Bareel richting Antwerpen aan de Kapelsesteenwegblijft open, maar de oprit aan de Bredabaan gaat dicht. Alle aansluitingen van en naar de A12 blijven tijdens de werken steeds open. In het najaar en begin 2019 volgen er ook nog werken op de E19 tussen enerzijds Loenhout en Brecht en anderzijds Sint-Job en Kleine Bareel. (VTT)