Aanleg fietspaden Bredabaan start op 14 mei 07 maart 2018

De aannemer start op 14 mei met de aanleg van de twee vrijliggende fietspaden tussen het kruispunt van de Eikendreef met de Bredabaan in Gooreind en het kruispunt van de Bredabaan met de Sint-Jobsebaan in Brasschaat. De fietspaden komen achter de grachten te liggen en de bestaande rijbaan blijft behouden. Ter hoogte van de handelszaken komen er parkeerplaatsen. Op sommige plaatsen wordt ook het asfalt vernieuwd op de rijbaan. Om de hinder voor het doorgaand en plaatselijk verkeer tot het minimum te beperken, worden de werken in fases uitgevoerd.





De eerste fase start op 14 mei. Dan worden de bomen en struiken gerooid in Gooreind-centrum en worden er doorsteken gemaakt voor de riolering en de nutsvoorzieningen. Enkel plaatselijk verkeer is dan mogelijk. Het overige verkeer dient de omleiding langs de autostrade te volgen. Tegelijkertijd wordt een tijdelijk fietspad gelegd aan de oostkant van de Bredabaan.





Fase twee start op 6 augustus. Dan worden nieuwe nutsleidingen aangelegd langs de westzijde van de rijbaan. Deze werken duren tot 21 december 2018. Van 1 januari 2019 tot 5 april 2019 volgt de aanleg van de riolering en fietspad langs de westzijde van de rijweg.





Van 22 april 2019 tot 13 september 2019 werken nutsmaatschappijen langs de oostzijde van de rijweg. Fietsers kunnen gebruik maken van het nieuw aangelegde fietspad langs de westzijde. Van 23 september 2019 tot tot 14 februari 2020 volgt dan de aanleg van het fietspad langs de onpare kant van de rijweg.(VTT)