714 vuilniszakken in 6 maand opgehaald VRIJWILLIGERS ZIEN NOG LANG NIET EINDE VAN SLUIKSTORTPROBLEEM TOON VERHEIJEN

29 augustus 2018

02u28 0 Brasschaat De groep vrijwillige zwerfvuilophalers onder impuls van Luc Vermeersch heeft sinds 1 maart niet minder dan 714 huisvuilzakken opgehaald. In 2017 waren dat er 'maar' 600. "Er moet meer gebeuren vanuit de gemeente."

Iets minder dan twee jaar geleden startte Luc Vermeersch (nu ook politiek actief bij Open Vld) met zijn initiatief om (bijna) dagelijks zwerfvuil te gaan opruimen. Een idee dat hij opdeed aan de kust. Al snel sloten tientallen vrijwilligers zich aan. Momenteel telt de groep 87 leden.





"De voorbije dagen hebben we alleen al 63 zakken opgehaald. Dat brengt het totaal op 714 zakken sinds 1 maart. Te weten dat we er vorig jaar 'maar' 600 ophaalden is dat inderdaad veel", vertelt Luc Vermeersch. "Ik ben blij dat ik als vrijwilliger daar mijn steentje toe kan bijdragen. En ondanks dat het aantal zakken stijgt, hebben wij toch het gevoel dat Brasschaat properder aan het worden is."





Duimpje omhoog

Luc Vermeersch besloot onlangs om de sprong naar de politiek te wagen. "Dat was - en ik zweer dat uit de grond van mijn hart - nooit mijn bedoeling", zegt Vermeersch. "Maar na een tijdje vond ik dat we als vrijwilliger tegen een muur liepen. CD&V, N-VA, Vlaams Belang of Brasschaat 2012: meer dan een duimpje omhoog kregen we niet. Misschien dachten ze dat ik de zoveelste wereldverbeteraar was en dat ik de strijd wel zou opgeven. Niet dus. Ik wilde echt iets verwezenlijken over de partijgrenzen heen, want uiteindelijk is het een probleem dat ons allen aanbelangt. Open Vld was wel oprecht geïnteresseerd en daarom heb ik ook toegehapt. Er gebeurt mijn inziens te weinig. Eigenlijk zouden we dit als vrijwilligers niet moeten doen hé. Maar we doen het omdat we het gevoel hebben dat het anders niet gebeurt. Blijkbaar zijn er heel veel straten waar gewoon nauwelijks of niet geruimd wordt. Veel politici beseffen niet dat zwerfvuil aanpakken meer is dan af en toe eens poseren met een bezemsteel."





Schepen Dirk de Kort zegt naar eigen zeggen dat er wel voldoende gebeurt. Volgens hem wordt er nu ook gewerkt aan een systeem om sneller in kaart te brengen hoeveel afval er wordt opgehaald. "En voor de handhaving hebben we sinds kort de camera waarmee we nu toch al 52 processen-verbaal hebben kunnen opstellen", aldus de Kort. "Het werkt dus. Sluikstorten doen zich dikwijls ook voor aan containers. Die proberen we nu zoveel mogelijk ondergronds te krijgen. En wat het zwerfvuil betreft - en dan vooral de blikjes - willen we met Vlaanderen het probleem monitoren tot 2023. Is er dan geen daling, dan voeren we het statiegeld in."