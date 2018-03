700 zatte bestuurders zijn rijbewijs kwijt WODCA-controles blijven ook na 20 jaar broodnodig PATRICK LEFELON

19 maart 2018

02u38 0 Brasschaat Vorig jaar gebeurden er in de provincie Antwerpen 429 weekendongevallen. Dat is 42 minder dan in 2016. Bij die ongevallen vielen er wel 15 doden, drie meer dan het jaar voordien. Ook het aantal snelheidsovertredingen bijWodca-controles nam toe (+3,4 %). Provinciegouverneur Cathy Berx maakte die cijfers bekend tijdens een provinciale Wodca-actie in de nacht van zaterdag op zondag.

De Wodca-controles werden ruim 20 jaar geleden door spoeddokter Luc Beaucourt en Camille Paulus, voorganger van Cathy Berx, gelanceerd. Wodca staat voor Weekend Ongevallen Door Controles Aanpakken. De cijfers tonen aan dat zij ook vandaag broodnodig blijven. In 2017 verongelukten15 mensen tijdens een weekendongeval. (vrij/zat/zon tussen 22 en 8 uur). Dat zijn er drie meer dan in 2016.





De zwaarste weekendongevallen met telkens twee doden gebeurden op de Antwerpsesteenweg in Mechelen (9 september), op de E 313 in Westerlo (7 oktober) en op de Houtlaan in Wijnegem (3 september).





In de provincie Antwerpen werden 144.586 chauffeurs gecontroleerd. 4.029 daarvan (2,8 %) had meer dan de toegelaten 0,5 promille alcohol in het bloed. Dat is iets minder dan in 2016. Van de betrapte bestuurders had 64 procent meer dan 0,8 promille in het bloed. Bij 741 chauffeurs werd het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken.





10 % rijdt te snel

Voor overdreven snelheid aan Wodca-controles werden er 30 rijbewijzen onmiddellijk ingetrokken. Provinciegouverneur Cathy Berx die zaterdagnacht enkele Wodca-controles bezocht, vond dat een verontrustende evolutie.





"Maar liefst 15.000 chauffeurs, of één op de tien gecontroleerde chauffeurs, rijden te snel. Dat is een stijging van 7 % in vergelijking met 2016. De combinatie van snelheid en alcohol is dodelijk voor weekendongevallen. Dat kunnen wij niet genoeg benadrukken."





350 politiemensen

Van de 866 bestuurders bij wie een speekseltest werd afgenomen, bleken er 447 positief. 51,6 procent was onder invloed van drugs, tegenover 49,7 procent in 2016





Provinciegouverneur Berx ging zaterdagnacht eerst langs een controle op de Kapelsesteenweg in Brasschaat. Minister Jan Jambon kon er niet bij zijn. Hij maakte overuren in Brussel op de begroting op punt te stellen. Daarna ging Cathy Berx langs een controlepost in Wuustwezel.





Bij de Wodca-actie werden in totaal 350 politiemensen ingezet, waaronder ook studenten van de politieschool Campus Vesta. Zelfs de scheepvaartpolitie nam deel. Die beschikt over een drugdetectietoestel waarmee veel meer testen kunnen afgenomen worden dan met de speekseltest.