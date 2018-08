63 sociale woningen verhuurd 17 augustus 2018

De voorbije acht maanden zijn in Brasschaat 63 sociale woningen toegewezen aan inwoners van de gemeente. Het gaat om de projecten Bosaard in de wijk Driehoek en De Kring in Maria-ter-Heide die werden afgerond. Sinds het voorjaar zijn de appartementen en woningen in Bosaard bewoond. Het gaat om 40 appartementen en 12 woningen. Sinds de zomer zijn de 11 appartementen in De Kring bewoond. "Over het hele grondgebied beschikt de gemeente nu over 455 sociale huurwoningen", zegt schepen van Wonen Niels de Kort (CD&V). "De Vlaamse overheid verplicht ons om nog een 100-tal sociale woningen bij te bouwen. Het project Kortestraat in wijk Kaart is in de eindfase. De omgevingswerken starten begin oktober. Begin 2019 kunnen de gezinswoningen worden verhuurd." (VTT)