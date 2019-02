550 sociale woningen erbij tegen 2029 Toon Verheijen

20 februari 2019

16u09 0 Brasschaat De sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen – Helpt Elkander wil de komende tien jaar zo’n 550 sociale woningen extra bouwen in Brasschaat, Brecht, Schilde, Zoersel en Wuustwezel. Het totale aanbod zou daarmee op 2.000 sociale huurwoningen komen.

De sociale huisvestingsmaatschappij heeft momenteel een aanbod van 1.250 huurwoningen in de vijf gemeenten. Op heel korte termijn, tegen 2020, komen er daar al zeker tweehonderd woningen bij, want verschillende projecten staan nu op stapel. Zo worden er aan de Laarweg in Brecht door Van Roey veertien sociale koopwoningen en vijftig huurtappartementen gebouwd. In Brecht realiseert De Voorkempen-Helpt Elkander ook nog zestien woningen met gemeenschappelijke ruimte en twaalf aanleunwoningen. De aanleunwoningen komen er op vraag van het OCMW en van ouders van mindervaliden. De bewoners zullen in deze aangepaste woningen gebruik kunnen maken van allerlei zorgdiensten die in de directe omgeving voorhanden zijn. Het project zal eind 2019 klaar zijn. Aan de Kerkelei in Schilde is gestart met de bouw van zestien huurappartementen. Aan de Meester Berghmansstraat in Zoersel zijn dan weer sinds enkele maanden acht woningen in verhuur. Binnenkort starten ook de projecten Kapelakker en Lochtenberg in Brecht. Beide projecten voor nieuwbouwwoningen werden ondertussen gegund aan de aannemers. De startdatum moet nog bepaald worden.

Niet alleen het uitbreiden van het patrimonium is van belang. De Voorkempen – Helpt Elkander wil ook inzetten op energiezuinig bouwen. “Daarnaast werken we ook aan een betere communicatie met onze huurders. We willen korter en sneller met hen in contact staan”, zegt Veronique Radermacher van De Voorkempen-Helpt Elkander.