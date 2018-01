300.000 euro subsidie voor renovatie muziekacademie 02u32 0

Brasschaat heeft een leuk nieuwjaarscadeautje gekregen van Vlaanderen. Er wordt immers 300.000 euro vrijgemaakt voor de renovatie van de gebouwen van de muziekacademie aan de Ploegsebaan. "We zijn heel tevreden dat minister Hilde Crevits wil inzetten op duurzame gebouwen in het onderwijs en dus ook in het deeltijds kunstonderwijs zoals bij ons in de muziekacademie. Zo helpt de renovatie van de dakbedekking en de gevelisolatie mee om ons energieverbruik te beperken", zeggen schepenen Dirk de Kort en Sophie De Roeck. De totale kostprijs is geraamd op 520.000 euro. (VTT)