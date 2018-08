18 sociale kavels aan Rietbeemden 08 augustus 2018

02u36 0 Brasschaat De sociale huisvestingsmaatschappij De Voorkempen-H.E. gaat 18 sociale kavels op de markt brengen in de wijk Leeg-Rietbeemden. De gemeente overtreft daarmee ineens het objectief dat door Vlaanderen was opgelegd tegen 2025.

De vorige Vlaamse regering legde destijds voor alle Vlaamse gemeenten een 'bindend sociaal objectief' (bso) vast op vlak van sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en sociale kavels.





Voor Brasschaat werd zelfs een extra inhaalbeweging opgelegd. Het bso voor Brasschaat was 255 sociale huurwoningen en een extra inhaalbeweging van 50, 119 sociale koopwoningen en 10 sociale kavels. Wat betreft de sociale kavels, zal de gemeente het objectief al ruimschoots overschrijden. Aan het Leeg-Rietbeemden komen er immers 18 sociale kavels bij. De teller st





aat dan op twintig, het dubbele dus. "De sociale bouwgronden (oppervlakte tussen 140 en 380 vierkante meter) zullen zo'n twintig procent minder kosten dan gewone", zegt schepen Niels de Kort (CD&V). "Een exacte prijs wordt pas vastgelegd na het opmaken van een schattingsverslag. De verkoop zal kunnen worden opgestart nadat de weginfrastructuur is aangelegd. Dit zal nog een jaar duren maar geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven op de wachtlijst van De Voorkempen." Niet iedereen kan zich inschrijven. Je moet een laag inkomen hebben en je mag geen eigendom hebben.





Inhaalbeweging

Op vlak van sociale huur- en koopwoningen is er nog extra werk nodig. Van de 255 moeten er nog 123 gebouwd worden waarvan er ondertussen al wel een 90-tal zijn vergund. De Vlaamse regering heeft Brasschaat wel een extra inhaalbeweging opgelegd van 50 woningen. "Maar daarvoor gaan we een vrijstelling vragen", aldus Niels de Kort. "Wij zijn immers van oordeel dat bijvoorbeeld de woningen van de Rotonde en de goedkope huurwoningen van de militairen ook bijdragen aan betaalbaar wonen in onze gemeente." Van de 119 sociale koopwoningen moeten er nog 66 gezet worden, waarvan er al 54 zijn vergund. (VTT)