120.000 euro voor groenere winkelcentra 24 januari 2018

Het gemeentebestuur wil de winkelcentra op het Brasschaatse grondgebied in de toekomst groener maken. Met het oog op dit 'vergroeningsproject' schreef men nu een ontwerpwedstrijd uit. "Brasschaat staat bekend als parkgemeente en we willen dat groene karakter graag verder doortrekken naar onze winkelcentra", vertelt milieuschepen Dirk de Kort (CD&V). "Op deze manier hopen we ons te onderscheiden van andere winkelstraten in de buurt", vult waarnemend burgemeester Koen Verberck (N-VA) aan. De gemeente zal gedurende vier jaar telkens 30.000 euro uittrekken (120.000 euro in totaal) om de vergroening waar te maken. In een eerste fase wordt de Bredabaan onder handen genomen. Voor het zo ver is er eerst nog wel een ontwerpwedstrijd. De winnaar van de wedstrijd krijgt de gunning voor de werken. Voorstellen zijn welkom tot eind februari. Voor meer info kan u mailen naar groenennatuur@brasschaat.be (KDC)