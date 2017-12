12.166 overtredingen op Essensteenweg 03u02 0

De trajectcontrole op de Essensteenweg heeft het voorbije jaar 12.166 snelheidsovertredingen vastgesteld (0,7 procent). Het aantal ongevallen is er gedaald.





De gemeente en de politie van Brasschaat lieten twee bijkomende nummerplaatlezers plaatsen op het grondgebied. De ene staat op de Kapelsesteenweg en de andere aan de Hoogboomsesteenweg.





Sinds 2013 zijn er nog slimme camera's in gebruik genomen. De eerste kwamen op de Sint-Jobsesteenweg. Al snel bleken de trajectcontrole en het gebruik van de ANPR-camera's vruchten af te werpen voor verkeersveiligheid en gerechtelijk onderzoek. In 2015 kwamen er twee camera's bij aan de Bredabaan ter hoogte van de Zwaantjeslei, aan de grens met Wuustwezel. In 2016 kwamen er camera's op de Essensteenweg. (VTT)