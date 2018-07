10.000 festivalgangers uit de bol op Tomorrowland-in-'t-klein 20 juli 2018

02u41 0 Brasschaat Met zo'n 10.000 moeten ze geweest zijn gisterenavond in het Gemeentepark. Genietend en bewegend op de opzwepende beats van een van de vele dj's. Voor heel wat toeschouwers een opwarmertje voor het échte Tomorrowland in Boom dit of volgend weekend.

The Day Before Tomorrow (TDBT) startte vijf jaar geleden als een idee van schepen van Cultuur Karina Hans (N-VA). Het begon met één podium en zo'n 5.000 bezoekers, maar ondertussen werd de kaap van 10.000 bezoekers al overschreden. Gratis is het festival ook niet meer, maar met 20 euro blijft het wel een laagdrempelig festival. "Gratis is altijd beter, maar uiteindelijk betaal je slechts een kleine som voor een hele dag goeie muziek. Nog een lekker drankje en een hapje er bij en ons aperitief voor het echte Tomorrowland is alweer meer dan geslaagd", lacht een groep uitgelaten Nederlanders. Ook schepen Karina Hans was tevreden. Het idee in 2013 is een voltreffer geworden. "We zijn enorm tevreden. Het is een betaalbaar festival voor iedereen", zegt Karina. "We zitten ook op een schitterende locatie aan het kasteel."





TDBT pakte dit jaar ook uit met een vierde podium. De eerste uren moesten de dj's het nog stellen met slechts een handvol festivalgangers, maar naarmate de avond viel, geraakte het Gemeentepark goed gevuld. Het festival pakte dit jaar overigens ook uit met een nieuw betaalsysteem waarbij de drankbonnen door elektronisch te betalen op je polsbandje werd gezet. (VTT)