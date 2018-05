1.300 oldtimers verwacht in Gemeentepark ELEKTRISCHE JAGUAR IN AVANT-PREMIÈRE TE BEWONDEREN TOON VERHEIJEN

03 mei 2018

02u53 0 Brasschaat Tesla, Porsche, Aston Martin en Lamborghini. Het zijn maar enkele van de luxe-automerken die dit weekend neerstrijken in het Gemeentepark van Brasschaat. Het Antwerp Classic Car Event (ACCE), met bijna 300 deelnemers, vormt de officiële start van de vijftiende editie van de Tour Amical.

Ruim 3.000 vierkante meter tent stond er gisteren al opgesteld op het grote grasplein in het Gemeentepark. Vandaag en vooral vrijdag zullen honderden chique bolides de bezoekers doen dromen. "We mikken dit jaar toch op zo'n 1.300 oldtimers en hopelijk zo'n 15.000 bezoekers", vertellen organisatoren Manu Stappaerts, Marc Reijntjens en Frank Crijns.





"Er zal heel het weekend van 's morgens tot 'avonds wel iets te beleven zijn. De bolides die deelnemen aan de Tour Amical worden geladen op de vrachtwagens en er zijn ook de wagens die deelnemen aan de Antwerp Classic Tour die heel het weekend door te bewonderen zijn. De Tour Amical wordt een beetje bijzonder. Het begon ooit met zes wagens die deelnamen. Nu net geen 300. We gaan terug naar de, naar Spanje waar het verhaal van Tour Amical ooit begon. Ibiza, Palma de Mallorca, Granada, Andalusië, de Costa Del Sol en Marbella zullen zich de doortocht van deze jubileumeditie zeker herinneren. Speciaal voor de deze feesteditie maken we ook speciale overtochten met de ferry naar feestbestemmingen."





De bezoekers die zich dit weekend de moeite getroosten om naar het Gemeentepark af te zakken, zullen er zich (gratis) kunnen vergapen aan heel wat sportwagens. Bentley, Lamborghini en Aston Martin komen voor de eerste keer met een stand naar Brasschaat.





Porsche wordt 70

Daarnaast zal de eerste volledig elektrische Jaguar, de I-Pace, in exclusieve avant-première worden voorgesteld aan het grote publiek. "En daar zijn we uiteraard best wel trots op", klinkt het bij de organisatie. "Net zoals de i8 Roadster Hybride Cabrio van BMW. Die zal er ook zijn. En dan is er ook nog Porsche die het zeventigjarig bestaan viert. Ook van het Duitse automerk zullen er heel wat prachtexemplaren aanwezig zijn."





Koopzondag

In de marge van het grootschalige autoevent is er zondag overigens ook nog koopzondag in Brasschaat. Alle winkels op de Bredabaan zullen dan geopend zijn. De toegang voor het ACCE is heel het weekend volledig gratis. Er zijn foodtrucks en bars voorzien. Wie met de oldtimer komt, kan gratis parkeren op het middenplein en maakt meteen deel uit van het evenement.





Meer info op www.acce.be.