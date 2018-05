"Zet meer dubbel gelede bussen in" 23 mei 2018

Vlaams parlementslid en schepen van Mobiliteit in Brasschaat Dirk de Kort (CD&V) pleit voor het inzetten van dubbel gelede bussen van en naar Antwerpen en dan ook vooral vanuit zijn eigen gemeente Brasschaat.





Vorige week geraakte nog bekend dat Antwerpen de 'hotspot' voor de files is.





"Daarom is het belangrijk dat we met z'n allen gebruik gaan maken van de alternatieven voor de files", aldus Dirk de Kort. "Maar alleen zet De Lijn niet voldoende capaciteit in. Wij pleiten voor het inzetten van dubbel gelede bussen voor het verkeer van en naar de stad en liefst zoveel mogelijk op busbanen zodat de bussen automatisch sneller zijn de wagens. Met dubbel gelede bussen kan je meer mensen vervoeren op hetzelfde tijdstip. Die bussen moeten mensen brengen naar Mobipunten aan de rand van de stad waar zij de keuze hebben om over te stappen naar andere bussen, trams of treinen, de (deel)fiets of deelauto te nemen." (VTT)