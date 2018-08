"We willen dat het echt overkomt" AZ KLINA DECOR VOOR NIEUWE KETNETREEKS #LIKEME TOON VERHEIJEN

13 augustus 2018

02u31 0 Brasschaat Een reeks bekende acteurs en het productieteam van Fabric Magic streek zaterdag een hele dag neer in het oncologisch dagcentrum van het AZ Klina voor opnames van de nieuwe Ketnetreeks #LikeMe. Ook een verpleger van het AZ kreeg een rol om alles zo waarheidsgetrouw te maken. De reeks komt in het voorjaar van 2019 op televisie.

De nieuwe fictiereeks #LikeMe is een combinatie tussen gewone televisie en musical. Caro (15) is een meisje dat met haar ouders in de Ardennen woont en een zorgeloos leven lijdt. Plots wordt de mama getroffen door kanker en verhuist het gezin opnieuw naar het Antwerpse. Om de serie zo waarheidsgetrouw te laten overkomen, is bewust gekozen voor opnames in een echt oncologisch centrum. AZ Klina was het dichtste bij en het ziekenhuis stemde ook in. "We wilden inderdaad dat het echt overkomt", vertelt Bart Van Oost van productiehuis Fabric Magic. "Zeker ook het gedeelte rond de kanker van de mama. Het mag zeker niet overkomen dat het een medicijntje geven is en dat daarmee alles is opgelost. Dat maakt het misschien zwaar, maar wel echt. Maar we willen geen sciencefiction maken."





Bekende cast

De opnames zaterdag in het oncologisch dagcentrum - waar op zaterdag nooit activiteit is - zorgde voor heel wat bekend volk. Ann Van den Broeck speelt de mama die kanker krijgt en Jeroen Van Dyck is haar man. Daarnaast zullen ook Gunter Levi, Jeannine Bisschops, Sven De Ridder en Hugo Sigal in de serie te zien zijn. "Dat is vooral leuk voor de jongeren die ook meespelen in de reeks", vertelt Van Oost. "Zij krijgen elke dag opnieuw de kans om naast toch wel bekende namen mee te spelen. Ze vertellen het ook regelmatig dat ze enorm veel leren."





Aparte ervaring

De voorwaarde van Klina was wel dat inderdaad het hele verhaal rond de kanker van de mama en dan vooral de behandeling ervan waarheidsgetrouw moest overkomen. "We wilden voorkomen dat we er als Klina niet echt goed zouden uitkomen en dat handelingen zouden gesteld worden die niet kloppen", vertelt woordvoerster Karolien Loriers. "Daarom dat een van onze verplegers een kleine gastrol krijgt."





Die verpleger is Alex Tassier. Hij werkt ook effectief op de oncologische afdeling in het AZ Klina. "Het is wel een aparte ervaring om zo te mogen meedoen", vertelt Alex. "Vooral zo eens dicht bij die BV's staan (lacht). Het zijn mensen als u en ik natuurlijk, maar toch. Het is best interessant om te zien hoe zo'n serie wordt gemaakt. Ik vind het zelf ook wel belangrijk dat alles wat hier in het ziekenhuis wordt opgenomen, ook echt klopt. Chemo toedienen is niet zomaar een spuitje geven. Het is ook een beetje eergevoel van onze job. Maar ook naar echte patiënten is het belangrijk dat het zelfs in een serie echt overkomt."