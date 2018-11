“Voor 69 euro per maand huur je al een stukje winkel” Nieuw concept biedt prijs per halve legplank Toon Verheijen

06 november 2018

19u42 0 Brasschaat Ondernemers die altijd al een eigen winkeltje wilden, maar de middelen of de durf niet hadden om de stap te wagen, kunnen vanaf eind november terecht bij Combidee. Je kan er al winkelruimte huren vanaf één vierkante meter. De initiatiefnemers bieden ook gratis een webshop aan.

Voor heel wat startende ondernemers is een eigen winkelruimte of zelfs een eigen webshop al een serieuze kost, waar misschien bovendien nooit iets tegenover zal staan. Om de twijfelaars een duwtje in de rug te geven, komt Combidee in Brasschaat met een origineel concept op de proppen. In de winkel op de Bredabaan kan iedereen terecht om een deel van de winkel te huren. Van één legplank tot één kast of een halve muur. Het kan allemaal. De minimale huurprijs ligt vast op 69 euro en de deelnemers krijgen er zelfs een gratis webshop bij.

Initiatiefneemsters doen het werk

De initiatiefneemsters zijn overtuigd dat het idee kan slagen. “Voor heel wat jonge ondernemers is de drempel om een eigen winkel te openen dikwijls net een stap te ver”, vertelt Sandra Van De Walle (31) uit Wijnegem. Zij stond mee aan de wieg van Combidee. “Je bent immers niet zeker of het product zal aanslaan. En er zijn de maandelijkse vaste kosten zoals huur, energie, personeel, reclame of waarborg voor een pand. We zijn er zeker van dat heel wat leuke ideeën daarom niet verder uitgewerkt worden. Met ons concept hopen we al die drempels weg te nemen en de ondernemers een kans te bieden om hun dromen waar te maken. Wij nemen immers al die struikelblokken weg. Wij baten de winkel uit, verkopen de producten in de winkel, verwerken en verzenden ook de online bestellingen.”

Voor creatievelingen

Handelaars kunnen al vanaf één maand een stukje winkel van Combidee huren vanaf slechts 69 euro. Ze kunnen de huur ook elke maand weer opzeggen. “We mikken vooral op creatievelingen in decoratie, lifestyle of andere hebbedingen”, vertelt winkelverantwoordelijke Linda Van Eester. “Al meer dan dertig handelaars toonden verregaande interesse om met ons in zee te gaan. Iedereen is ook welkom. Het kan gaan om starters, maar ook om bestaande handelaars die een extra verkooppunt kunnen gebruiken of mensen met een online shop die een fysieke winkel willen uitproberen of omgekeerd. We willen er wel voor zorgen dat er in de winkel altijd een gevarieerd aanbod in huis is.”

De winkel opent eind deze maand aan de Bredabaan 225.