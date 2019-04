‘Spring op je Fiets’ met sportdienst en Brasschaatse wielerclubs Toon Verheijen

05 april 2019

13u18 0

De sportdienst van de gemeente organiseert een gloednieuwe reeks: ‘Spring op je fiets’. In tien weken leren de deelnemers hoe je fietstochten van 30 tot 80 kilometer kan maken, maar ook hoe je veilig in een groep rijdt. De Brasschaatse wielerclubs zorgen voor enthousiaste begeleiders.

Elke woensdag om 18.30 uur en zaterdag 9.30 uur is het fietsen geblazen. Je hebt wel een koersfiets of mountainbike nodig en een helm. Het inschrijvingsgeld bedraagt 25 euro. De eerste training is op 24 april. Meer info bij sport@brasschaat.be