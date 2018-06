'Racistische' dokter dreigt met aanslag in Klina-ziekenhuis DERMATOLOOG RISKEERT 10 MAANDEN CELSTRAF MET UITSTEL PATRICK LEFELON

09 juni 2018

02u57 0 Brasschaat Een Afrikanse patiënt slaan, hem racistisch uitschelden en dan dreigen het ziekenhuis op te blazen met een bommengordel. Dat zijn de drie opvallende beschuldigingen tegen dermatoloog T.H. (50). Het Klina-ziekenhuis uit Brasschaat ontsloeg de man om dringende redenen. Hij riskeert 10 maanden celstraf.

De aanleiding voor het opmerkelijke incident in januari 2017 was een discussie over een gemiste afspraak. Dermatoloog T.H. vroeg de Afrikaanse patiënt die vorige keer niet was opgedaagd, een vergoeding van 20 euro. De ruzie in het kabinet ging crescendo. Er werd een bewakingsagent bijgehaald. Die kon net niet verhinderen dat de dokter de patiënt met zijn twee handen tegen de grond duwde. De dokter slingerde de patiënt en ook de allochtone bewakingsagent racistische verwijten naar hun hoofd. "Ga terug naar uw land als het daar zoveel beter is."





De dokter riep ook dat in de tijd van Hitler tenminste respect was voor een dokter. "Toen werden wij nog met 'Herr Doktor" aangesproken. Nog was de woede van dokter T.H. niet bekoeld. Hij stormde een kantoor van de administratie binnen en raasde: "Ik ga thuis mijn bommengordel halen en blaas de hele kliniek op. En ik maak de hele directie af, bende hypocrieten. Ik heb thuis twee wapens."





Angstaanjagend

De dokter beweerde gisteren dat die bedreiging maar om te lachen was. De procureur zag er de humor niet van in. "De medewerkers noemden de situatie angstaanjagend. Dat is de reden dat zij onmiddellijk een ongeruste mail naar de directie hebben gestuurd", aldus de procureur.





De directie van KLINA ontsloeg dermatoloog T.H. wegens dringende reden. Hij vocht dat ontslag aan maar de rechtbank gaf de Klina-directie gelijk.





Het ziekenhuis vorderde op het strafproces gisteren één euro morele en één euro materiële schadevergoeding. Advocaat Michaël Verhaeghe die voor Klina optrad: "Het incident heeft een collectieve verontwaardiging bij het personeel veroorzaakt. Dokter T.H. heeft de voorbeeldfunctie van een arts beschadigd."





De arts focuste zich in zijn verdediging vooral op het verzwarende element "racisme." Dat was nooit zijn drijfveer. Hij had gewoon zijn dagje niet. De man zat in een depressie en hoorde 's morgens dat de Klina-directie zonder zijn medeweten twee nieuwe dermatologen had aangeworven. Het incident met de Afrikaanse patiënt was de druppel die de emmer deed overlopen.





Advocaat John Maes: "De dokter was over zijn toeren en heeft inderdaad verwerpelijke uitspraken gedaan. Maar hij is zeker geen racist."





Dokter T.H. verwees naar zijn werk voor Artsen Zonder Grenzen. "Ik heb in Afrika wel 600 negerinnen (sic) doen bevallen."





De dokter bekende enkel de slagen en verwondingen en vroeg de rechter om een schuldigverklaring zonder straf. Dan blijft zijn strafregister blanco. "Ik ben al zwaar genoeg gestraft in de media. Veel patiënten zijn weggebleven. Ik weet niet of ik nog in de toekomst blijf werken als dermatoloog", besloot T.H.





De strafrechter spreekt zich uit op 29 juni.