'Racistische' dermatoloog doorverwezen naar rechtbank 02 mei 2018

02u33 0 Brasschaat Een dermatoloog uit Lier, die in januari 2017 door het AZ Klina in Brasschaat op staande voet werd ontslagen, staat op 8 juni voor de rechtbank wegens racisme.

"Eigen volk eerst. Waar is de tijd dat ik werd aangesproken met Herr Doktor. Je zou nog heimwee krijgen naar Hitler." Die woorden zou de dermatoloog uit Lier in de centrale inkomhal van ziekenhuis Klina in Brasschaat hebben uitgesproken na een hoogoplopende discussie met een patiënt. Hoewel de arts alles ontkende, vormden de uitspraken toch de reden voor zijn ontslag in januari 2017.





Het incident draaide om een patiënt van Afrikaanse origine die niet was komen opdagen op een afspraak. Toen hij later toch op consultatie kwam, vroeg de arts een vergoeding voor die eerdere gemiste afspraak. Het draaide uit op een schermutseling.





De zaak krijgt nu een juridisch staartje: het parket gaat de dermatoloog, die een eigen praktijk uitbaat, vervolgen voor bedreigingen en opzettelijke slagen en verwondingen met racisme als verzwarende omstandigheid.





Het proces voor de correctionele rechtbank staat gepland op 8 juni. Het ziekenhuis en de Afrikaanse patiënt stellen zich burgerlijke partij. (BJS)