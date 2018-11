“Onze gin is ode aan Brasschaat”: vrienden brengen Kameraet Gin op de markt David Acke

30 november 2018

16u01 0 Brasschaat Vrienden Jelle Peeters en Vincent Schalm hebben voor hun geliefde Brasschaat en vanuit hun liefde voor het drankje een nieuwe gin gedestilleerd. De Kameraet Gin verwijst naar het vroegere Brasschaet en naar hun kameraadschap. Ook lokale handelaars springen mee op de kar. Zo kan je binnenkort een praline, hespenworst of kaas met de Kameraet Gin verorberen.

Hoe later op de avond, hoe beter de ideeën, zegt men wel eens. In het geval van Jelle Peeters (35) en Vincent Schalm (41) klopt dat ook. Op een avond zaten de vrienden samen te brainstormen. Ze wilden Brasschaat een eigen product schenken. “Uiteindelijk kwamen we uit bij onze liefde voor gin. Al jaren zijn we fervente ginliefhebbers, nog voor de drank een hype werd. Uiteindelijk waren we er vrij snel uit dat dat het ging worden”, legt Vincent uit.

Kamille en brandnetel

Maar een idee is één ding, de uitvoering vergt heel wat meer werk. Uiteindelijk zijn de vrienden aan het experimenteren geslagen. “Vanuit onze ervaring als kok, zijn we beginnen te experimenteren met verschillende kruiden. Uiteindelijk zijn er zestien testbrouwsels aan het uiteindelijke resultaat vooraf gegaan”, weet Jelle. In de Kameraet Gin vind je pompelmoes, verschillende kruiden, kamille en brandnetel. “De kamille en de brandnetel zijn verwijzingen naar mijn grootmoeder. Dat is een nostalgisch vleugje dat ik er in wilde hebben. Mij grootmoeder was me erg dierbaar. Helaas is ze veel te vroeg gestorven”, vertelt Vincent.

De naam van de gin refereert aan de oude schrijfwijze van Brasschaat. Vroeger schreef men het als ‘Brasschaet’. “Maar tegelijk ook naar het kameraadschap van waaruit deze gin ontstaan is.” Bovendien vinden de heren het ook een leuk woordspelletje. “Voor wie koop je een fles gin? Voor een kameraad”, lachen de heren.

In salami en koffie

Bij de lancering van de gin was de Kameraet enkel te koop in het restaurant van Vincent en tijdens een pop-upevenement van Jelle. Maar door de positieve reacties konden de twee niet anders dan ook de lokale handelaars aanspreken. “Tot onze verbazing waren zij ook meteen mee in het verhaal en krijgt de gin een tweede leven in een praline, een salami en zelfs in een koffie”, zegt Jelle enthousiast.

Speciaal voor de winter hebben ze ook de variant Kameraetski Gin gelanceerd, een limited edition die ideaal is tijdens koude winters. De Kameraetski is afgewerkt met een vleugje vanille en mandarijn. “Dit is een tijdelijke gin. Maar niets weerhoudt ons om bijvoorbeeld te spelen met verschillende varianten. De Kameraet Gin blijft de rode draad in ons assortiment. Maar naast deze gin willen we blijven experimenteren”, klinkt het.

Meer info vind je op www. kameraetgin.be.