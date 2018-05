"Nooit meer met de auto naar 't stad" POP-UP E-BIKEWINKEL NEEMT GOEIE START KRISTOF DE CNODDER

02u48 0 Brasschaat Pop-up store Velodome onder Stoom nam gisteren een gezwinde start. Meest gehoorde zin in de e-bike winkel: "Nooit gaan wij nog met de auto naar 't stad." Of hoe het fileprobleem ook in de Antwerpse rand mensen op de elektrische fiets krijgt.

Velodome onder Stoom had al een winkelfiliaal in Berchem en tot eind augustus is er nu ook een pop-up store aan de Bredabaan, daar waar vroeger kledingzaak BoConcept was gevestigd. Luc Germis is de gerant van de Brasschaatse Velodome.





"Op de openingsdag heb ik constant volk over de vloer gehad in ons prachtige pand", vertelt Luc. "Het geeft aan dat de elektrische fiets nog steeds in de lift zit. Zeker ook in de Antwerpse randgemeentes blijkt de e-bike een interessant vervoersmiddel. Het dagelijks fileprobleem heeft daar natuurlijk veel mee te maken. Quasi iedereen die hier een kijkje kwam nemen zei hetzelfde: 'nooit rijden we nog met de auto naar 't stad'. Mensen willen geen tijd meer verliezen in de file. Bovendien voelen fietsers zich gezonder en gelukkiger."





En je hebt natuurlijk e-bikes en e-bikes. Velodome onder Stoom gaat er prat op dat men momenteel hét topmodel der topmodellen op stal heeft staan.





Stromer ST5

"Nog tot het einde van deze week kan je bij ons de Stromer ST5 komen uittesten", vertelt Luc Germis. "Deze fiets werd pas begin deze week voorgesteld op het racecircuit van Zolder en wij hebben hem tijdelijk als enige Belgische fietsenhandelaar in huis. Wat de ST5 zo bijzonder maakt? Een superkrachtige motor, een batterij met maximum 180 kilometer actieradius, een elektronisch schakelsysteem, een sportief uiterlijk en speciaal ontworpen Pirelli-banden. Daar kan je mee gaan hangen in de bochten (lacht). De adviesprijs is 9.450 euro. Niet weinig, dat is waar, maar je krijgt er echt wel een topfiets voor in de plaats."





Permanente winkel?

Vanzelfsprekend zijn er bij Velodome onder Stoom ook goedkopere modellen te verkrijgen. Aan Luc Germis om ze nu ook effectief aan de man te brengen. "Als de zaken goed draaien, komt er na de zomer wellicht een definitief vervolg op deze voorlopige winkel. Het doel van de mensen achter Velodome was de markt in deze omgeving verkennen. Zelf heb ik er ook alle belang bij dat er een permanente winkel komt, want ik ben van Brasschaat en dan kan ik dicht bij huis blijven werken. Tot voor kort was ik vertegenwoordiger van een fietsenmerk, maar ik wou nu eens iets anders doen. Als vertegenwoordiger moest ik veel de baan op en ook ik raakte de files beu", besluit Luc met een knipoog. "Dit is ideaal voor mij: een paar minuten fietsen en ik sta op mijn werk."