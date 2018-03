"Nog één keer oefenen en straks de baan op" 26 maart 2018

De militaire testpiste in Brasschaat was gisteren het decor voor een evenement in het kader van de Dag van de Motorrijder. Door het aangename weertje werd het een overrompeling. "Er is meer volk komen opdagen dan we hadden verwacht", klinkt het bij het organisatiecomité. De organisatie was in handen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, provinciaal opleidingscentrum Campus Vesta en de politiezones Brasschaat en Voorkempen. Enkele verkeersspecialisten gaven de aanwezige motorrijders nuttige tips en lieten hen ook oefenen op een hindernissenparcours. De timing was natuurlijk geen toeval, want de start van de lente is ook de start van het motorseizoen. (KDC)