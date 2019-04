‘Klassiek in het Park’ brengt opera Carmen tot leven Alfons Schryvers

02 april 2019

15u06 0 Brasschaat De zesde editie van ‘Klassiek in het Park’, op zaterdag 13 juli in het Brasschaatse gemeentepark, steekt in een nieuw kleedje. “Het is geen mengeling meer van bekende klassieke stukken maar alle muziek komt uit Carmen, de wereldberoemde opera van Georges Bizet”, zegt organisator Carl Huybrechts.

“Een volledige opera volgen is enkel weggelegd voor echt grote liefhebbers maar haast iedereen herkent de aria’s uit de opera Carmen. Daarom brengen onze artiesten enkel deze bekende nummers. Tussen deze nummers door wordt het verhaal verteld zodat iedereen kan volgen”, zegt Carl Huybrechts. “Resultaat is tien fragmenten ondersteund door het 30-koppig koor Fine Fleur. Alle aria’s worden vertolkt door niet minder dan vijf laureaten van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd. Deze solisten zijn mezzosopraan Héloise Mas als Carmen, sopraan Charlotte Wajnberg als Michaela, bariton Werner Van Mechelen als Escamillo en tenor Stefaan Cifolelli als Don José. Daarnaast zal ook het ballet Pivolté op de afspraak zijn.”

Publiek gechoqueerd

Aanvankelijk behoorde Carmen niet tot de meest bekende en succesvolle opera’s, zegt dirigent en artistiek directeur Robert Groslot. “Het publiek was aanvankelijk gechoqueerd door het warmbloedige hoofdpersonage en de tragische afloop van het verhaal. Maar na jaren zou het werk, uit 1870, uitgroeien tot een megahit. Bizet maakte dit succes jammer genoeg niet mee.”

Zaterdag 13 juli, vanaf 18 uur, kunnen bezoekers al kuieren in de rozentuin, en tussen de fonteinen, van het park in Brasschaat waar op verschillende podia kleine ensembles muziek maken. Om 20 uur start op het hoofdpodium het concert, in twee delen, met de hoogtepunten uit de opera Carmen. Na afloop gaan alle stoelen aan de kant en worden de bezoekers uitgenodigd op het grootste walsbal van het land. The Groslot Gala Orchestra speelt dan een uur lang klassieke walsen en tango’s. Meer info en reserveringen via klassiekinhetpark.be of via 070-345.345. Ook in de bib zijn tickets verkrijgbaar tijdens de openingsuren. Bij grote belangstelling behoort een tweede avond van ‘Klassiek in het Park’ op zondag 14 juli, tot de mogelijkheden.