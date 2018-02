"In Kazachstan heeft papa geen familie meer" ALZHEIMERPATIËNT (89) DREIGT UIT LAND TE WORDEN GEZET KRISTOF DE CNODDER

13 februari 2018

Nikolay Semenov (89) uit Kazachstan dreigt ons land te worden uitgezet, hoewel bij al 4,5 jaar wordt opgevangen bij zijn dochter Yuliya in Brasschaat. De Dienst Vreemdelingenzaken trok zopas zijn Nikolay's voorlopige verblijfsvergunning in. "Maar in





Kazachstan hebben wij geen familie meer. Papa terugsturen is onmenselijk", zegt Yuliya.





Nikolay Semenov is afkomstig uit Rusland, maar kwam door zijn werk in Kazachstan terecht en bleef daar na zijn pensioen hangen. Een kleine vijf jaar geleden stierf Nikolay's vrouw. Omdat de man toen al de eerste tekenen van de ziekte van Alzheimer vertoonde en hulpbehoevend was, haalde dochter Yuliya hem in huis. Yuliya woont met haar gezin al achttien jaar in ons land en heeft een Belgische identiteitskaart.





"In eerste instantie was mijn vader drie maanden hier met een toeristenvisum", legt Yuliya uit. "Later werd een dossier opgestart om hem permanent in België te laten blijven op medische gronden. Na een lange procedure kreeg papa in mei vorig jaar een voorlopige verblijfsvergunning. Onze verbazing was dan ook groot toen we eind januari te horen kregen dat die vergunning werd ingetrokken."





Rusland

Volgens de Dienst Vreemdelingenzaken kan Nikolay Semenov het best worden opgevangen in een verzorgingstehuis in Kazachstan en dus zag men geen redenen om hem langer in België te laten blijven. "Maar die beslissing raakt kant noch wal", foetert dochter Yuliya. "In Kazachstan zou mijn vader compleet vereenzamen, want we hebben er geen familie wonen. Die zit namelijk grotendeels in Rusland. Los daarvan kan hij nergens beter worden opgevangen dan bij mij thuis. Voor mij is de situatie niet altijd makkelijk, maar ik sta er op om mijn vader zo goed mogelijk te 'soigneren'. Het is mijn plicht als dochter, na al wat mijn ouders ooit voor mij hebben gedaan."





In beroep

In principe zou Nikolay Semenov tegen het einde van de maand het grondgebied moeten verlaten, maar zijn familie is niet van plan om zich daar zomaar bij neer te leggen.





"We gaan in beroep en zullen een nieuw dossier opstarten", klinkt Yuliya strijdvaardig.





De advocate van de familie, de Antwerpse Suzanne Van Rossem, heeft goede hoop dat de beslissing van Vreemdelingenzaken alsnog wordt omgedraaid.





"De medische toestand van mijnheer Semenov is de jongste tijd nog verslechterd, waardoor er nieuwe elementen kunnen worden toegevoegd aan het dossier", aldus de raadsvrouw. "Op basis daarvan kan deze zaak toch weer een andere wending krijgen. En dat zou maar terecht zijn, want dit is een heel schrijnende situatie."





De Dienst Vreemdelingenzaken geeft intussen geen commentaar op concrete dossiers.