“Ik fietste voorop en stak het kruispunt als eerste over”: Jonas worstelt met schuldgevoel na ongeval dat Stef Loos (19) het leven kostte Toon Verheijen

18 maart 2019

18u48 0 Brasschaat Wielrenner Jonas Bresseleers (19) uit Brasschaat treurt om het plotse overlijden van zijn ploegmakker Stef Loos tijdens een wedstrijd voor beloften. Een bestelwagen reed hen aan nadat een seingever hen in de verkeerde richting had gestuurd. Jonas voelt zich schuldig. “Ik reed op kop en stak als eerste het kruispunt op”, vertelt Jonas aangedaan.

Jonas Bresseleers nam zondag samen met zijn ploeggenoot Acrog - Pauwels Sauzen - Balen deel aan een wedstrijd in het Waalse Dottignies. Plots geraakte het peloton waarvan Jonas en Stef deel van uitmaakten van het parcours. “Het was een enorm vreemde situatie ook voor ons als ouders”, vertelt Kathy, de moeder van Jonas Bresseleers. “Ze hadden ons gevraagd om ook wat bevoorrading te doen en stonden aan kilometerpunt 38. Jonas en Stef zaten in de derde groep. Een minuut achter hen volgde de laatste groep en de groene vlag. We reden naar het volgende punt en je verwacht dan ongeveer dezelfde volgorde. Maar na de eerste twee groepen, volgde plots de laatste groep en de vlag. Het peloton met ‘onze’ jongens was plots verdwenen. Een valpartij zonder al te veel erg denk of hoop je dan. Maar dan hoor je aan de aankomststreep iets veel ergers. We werden gerustgesteld dat het bij Jonas enkel wat schaafwonden en kneuzingen zouden zijn, maar met Stef was het niet goed. Dat was het eerste wat de ploegleider zei.”

Net gewisseld



Het peloton was van het parcours geraakt en op een kruispunt werden drie renners, onder wie dus Jonas Bresseleers uit Brasschaat en zijn ploegmaat Stef Loos uit Dessel. “Ik voelde de bestelwagen mij raken aan het achterwiel en ik vloog in de lucht”, liet Jonas maandagmorgen verstaan. Zijn moeder Kathy beaamt het. “Jonas heeft hem zien liggen en wist meteen hoe laat het was. ‘Dit is niet goed’ was het eerste dat bij hem opkwam. Een beetje hetzelfde gevoel als wanneer we thuis samen naar de koers kijken en een renner roerloos blijft liggen na een zwaar ongeval. Jonas zit met een enorm schuldgevoel. Kort voor het ongeval reed Stef nog op kop. Ze hadden net afgesproken elkaar af te wisselen. En dan plots die klap.”

Leeg bed

In het ziekenhuis heeft Stef Loos nog gevochten voor zijn leven, maar het verplegend personeel, de vrienden, de familie. Allemaal voelden ze aan dat het echt niet goed was. “Als ouder ben je blij dat je naar het ziekenhuis kan rijden om je zoon te troosten”, vertelt Kathy. “Maar heel de tijd gingen onze gedachten uit naar Stef en zijn ouders en familie en vrienden. Dat was ook het eerste was Jonas vroeg toen we hem zagen. Hoe is het met Stef. Toen we ‘s avonds weer thuis waren, besefte je ook: ergens is er een huis waar nu een leeg bed is.”

Wat de toekomst nu gaat brengen, weet Jonas nog niet. Maar hij zal zijn ploegmakker missen. “Ze kenden elkaar nog niet zo lang. Sinds een jaar zaten ze in dezelfde ploeg. Ze praten regelmatig met elkaar. Onze Jonas vond Stef een bescheiden en rustige jongen. Stef was iemand die meer aandacht had voor de prestaties van de anderen dan zichzelf te bewieroken. Een heel aangename jongen ook in de omgang.” Jonas wil naar eigen zeggen wel blijven koersen. “Sven zou ook niet willen dat we hiervoor zouden stoppen”, liet hij aan zijn mama weten. “Hij zal de komende dagen en weken wel de nodige steun krijgen van onder meer de mental coach van de ploeg. We zullen dan wel zien wat de toekomst brengt.”’