“Hopelijk geeft nu elke school les over privacy” Philippe De Backer geeft allerlaatste gastcollege in ‘zijn’ Sint-Michielscollege Toon Verheijen

26 februari 2019

12u25 0 Brasschaat Minister Philippe De Backer zet na drie jaar een punt achter zijn toer door België waarbij hij tijdens een lesuurtje scholieren bewust probeerde te maken van hun online privacy. Zijn laatste les vond plaats in het Sint-Michielscollege van Brasschaat waar hij zelf twaalf jaar op de schoolbanken zat. “Ik hoop echt dat leerlingen er iets van opsteken en bewuster omgaan met wat ze delen op sociale media en dergelijke”, aldus Philippe De Backer.

Hij speelde voor de laatste keer een echte thuismatch. Voormalig staatssecretaris en huidig minister van onder meer Privacy gaf aan een grote groep scholieren van de hogere jaren van het Sint-Michielscollege een les over het belang van online privacy. “Ik heb het drie jaar gedaan en ontzettend veel positieve reacties gekregen”, vertelt Philippe De Backer. “Toen ik als staatssecretaris begon, merkte ik snel dat mediawijsheid soms ver te zoeken was. Daarom besloot ik aan die scholentoer te beginnen. Het sloeg wel aan want heel wat scholen hebben we teruggevraagd. Ik hoop alleen maar dat het nu blijft hangen en niet alleen bij de leerlingen, maar ook bij de leerkrachten en directies. En dat ze er op blijven inzetten. Social media en internet zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. Ze staan op met Snapchat, lunchen met Instagram, maken hun huiswerk met Google, checken ondertussen Twitter en gaan slapen met Facebook. Dat maakt ze des te kwetsbaarder als ze er geen rekening mee houden dat hun digitale leven ook tegen hen gebruikt kan worden. Het was mijn taak als bevoegd minister om jongeren bewust te maken van het belang van hun privacy.”

Gezichtsherkenning

Tijdens de les overloopt Philippe De Backer een aantal tips zoals het gebruik van verschillende paswoorden, het afplakken van je webcam, vriendenlijsten beperken op Facebook, privacy-instellingen bekijken van apps of oppassen wat je in applicaties als messenger allemaal neertypt, want zelfs nog voor het versturen van een chatbericht wordt het al digitaal opgeslagen. “Het was enorm leerrijk”, vertelt Benjamin, een scholier uit het vierde middelbaar. “Heel wat zaken weet je wel, maar je houdt er niet altijd rekening mee. Ik ga straks wel kijken of mijn gezichtsherkenning bijvoorbeeld op Facebook wel uit staat.” Philippe De Backer is blij dat Privcacy ondertussen is opgenomen in de eindtermen. “Het is ook van belang dat je het eigenlijk al begint te leren aan jonge gasten en dames rond de 11 a 12 jaar oud. Dan beginnen ze meestal met de eerste stappen op sociale media. Vooral zij moeten zich er dus héél bewust van zijn.”

Pesten

De Backer waarschuwt ook dat sociale media gevaarlijk zijn voor pestgedrag. “Door de komst van sociale media stopt pesten niet meer aan de schoolpoort, maar gaat het pesten soms 24 uur door. We mogen de impact daarvan niet onderschatten. Wanneer een ongewenst filmpje circuleert, aarzel dan zeker niet om klacht indienen bij de politie en bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Diegene die het filmpje online plaatst, riskeert een boete voor het niet respecteren van de privacy van het slachtoffer.” Meer info via www.ikbeslis.be