"Gelukkig was er niemand in de winkel" BESTUURSTER ONDER INVLOED KNALT DOOR VITRINE BABYWINKEL SANDER BRAL

25 juni 2018

02u32 0 Brasschaat Een dronken bestuurster van een Porsche Panamera is zaterdagmiddag in Brasschaat de vitrine van babyspeciaalzaak Prinsen & Prinsessen ingereden. "Na de crash bleef ze maar 'patineren' tot onze zaak vol rook hing", klinkt het in de half verwoeste winkel. "Toen we haar uit haar wagen haalde, gaf ze een enorm verwarde indruk."

Een gigantische crash schrikte zaterdagnamiddag babyspeciaalzaak Prinsen & Prinsessen op de Bredabaan in Brasschaat op. De eigenares van de zaak en haar vriend waren achterin de winkel aan het klussen toen de peperdure Porsche Panamera de zaak inreed. "Wat een geluk dat er op dat moment niemand aanwezig was in de winkel", zegt Dié Breugelmans, vriend van de uitbaatser. "De glasscherven vlogen tot in de binnenmuur, die vijf meter verder staat. De Porsche reed plots achteruit, botste tegen de stoeprand en vloog onze vitrine in. Gelukkig crashte ze tegen een steunpilaar in de winkel, anders was er nog veel meer schade binnenin en zou ze misschien wel zwaargewond geraakt zijn."





Winkel vol rook

Na de crash bleef de vrouw het gaspedaal nog een tijdlang indrukken. "Geen idee waarom ze dat deed, maar ik heb de indruk dat ze dat zelf ook niet wist, ze gaf een enorm verwarde indruk", gaat Dié verder. "Ze bleef maar 'patineren' op de betonnen vloer. Zo raakte de winkel niet enkel vol rook, maar begon het ook enorm te stinken naar het verbrande rubber van haar banden. Als de verzekering enkel de gemaakte schade van de etalage en vernielde producten moet dekken, zal dat nog meevallen. Maar als de rookschade in de rest van de winkel te groot is, kunnen de kosten oplopen."





De bestuurster van de Porsche kwam zonder kleerscheuren uit de crash en kon zelf uit haar wagen stappen met behulp van het personeel van de winkel. "Die vrouw legde een positieve ademtest af", klinkt het bij Marc Snels van de lokale politiezone Brasschaat. "Ze heeft naar eigen zeggen een verkeerd manoeuvre gemaakt toen ze de wagen wou starten om weg te rijden. Ze zou haar versnellingspook per ongeluk in achteruit hebben gezet, in plaats van in eerste vooruit."





De winkel bleef zaterdag wel gewoon open. "We hebben na de opkuis de vitrine proberen dichtmaken met een houten constructie", gaat Dié verder. "Deze winkel is mijn vriendin haar levenswerk dus het erg normaal dat ze volledig van slag is van dit incident. Maar we blijven positief en gaan gewoon verder. Na de twee vaste sluitingsdagen op zondag en maandag gaat de winkel op dinsdag gewoon weer open."





