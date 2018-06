'Fitste bedrijf' beklimt Stelvio voor goede doel COLLEGA'S ARALEA WAGEN ZICH AAN ZWAARSTE COL VAN EUROPA TOON VERHEIJEN

18 juni 2018

02u23 1 Brasschaat Twaalf collega's van het maatwerkbedrijf Aralea hebben zich dit weekend gewaagd aan de beklimming van de Passo Dello Stelvio. De opbrengst van hun tocht gaat naar Climbing for Life en de strijd tegen astma en mucoviscidose. In 2017 werd Aralea al verkozen tot fitste bedrijf van Vlaanderen.

De werknemers van Aralea, een bedrijf dat 250 mensen tewerkstelt in onder meer groenaanleg en -onderhoud, proberen elk jaar wel iets te doen om de samenhorigheid te bevorderen. "De voorbije jaren deden we mee aan de Warmathon van StuBru, maar dat lukte deze keer niet", zegt bedrijfsleider Peter Pittevils.





"Toen kwamen enkelen op het idee om te gaan fietsen en deel te nemen aan Climbing for Life." Collega's Ken Leemans, Danny Van Hooydonck, Michaël Scraeyen, Peter Pittevils, Danny Thijs, Sander Guetens, Wim Tiebos, Nick Aerts, Thierri Oudermans, Joren Laruelle, Koen Mussche en Ward Gijs sprongen op de fiets met de toepasselijke slogan 'Talent op de vélo'. "Ik moet eerlijk zeggen: het was me wel een tocht. Redelijk zwaar (lacht). Van de twaalf deelnemers hebben uiteindelijk zeven mensen de top gehaald van Passo Dello Stelvio op 2.758 meter. Dat is een van de zwaarste beklimmingen die je in Europa met de fiets kunt doen. De deelnemers die de Il Pirata hebben gedaan hebben zelfs in totaal zo'n vijfduizend hoogtemeters overwonnen", vertelt Pittevils. Zij beklommen ook de Passo di Gavia (2.621 meter hoog) en de Passo Mortirolo (1.852 meter).





De deelname aan Climbing for Life is meer dan een sportieve uitdaging. "We steunen met onze uitdaging de strijd tegen astma en mucoviscidose", aldus Pittevils.





Kookmoeke

"Maar we beseffen ook dat we het niet alleen konden. We hebben ook ons kookmoeke, Mieke Verschueren, mee die chef is in de cafetaria van Mikerf. Mieke en haar man Johnny zorgden vier dagen lang voor lekker en gezond eten voor de groep sporters. Zij deden dit puur uit engagement." De raad van bestuur van Aralea stond in voor de fietstenue, de inschrijving voor deze sportieve uitdaging en het vervoer naar Bormio-Italië, SJ Textiel sponsorde de T-shirts en de sweaters, de ingrediënten voor de maaltijden en sportdrank door VAWI en door Beenhouwer Van De Keere uit St-Job. Het is niet de eerste keer dat Aralea zich van z'n sportiefste kant laat zien. In het najaar van 2017 werd het bedrijf bekroond met de titel 'fitste bedrijf van Vlaanderen' nadat ze dé 10.000-stappenclash voor bedrijven 'No steps, no glory' won. Uit 28 deelnemende bedrijven kroonde Aralea zich tot winnaar. Ze stapten tijdens de drie competitieweken 18.482 kilometer.